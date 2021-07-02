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"مصر تستطيع": "بيبرس" مصاب بمرض غريب لا يتحدث إلا الإنجليزية (فيديو)

10:17 م الجمعة 02 يوليه 2021
"مصر تستطيع": "بيبرس" مصاب بمرض غريب لا يتحدث إلا الإنجليزية (فيديو)

صورة من محتوى الفيديو

(مصراوي):

عرض برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي أحمد فايق، المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا عن حالة نادرة للطفل "بيبرس" الذي لا يستطيع التحدث إلا باللغة الإنجليزية.

وقالت ندى النيل، والدة بيبرس، إنها ولدت ابنها بيبرس في الإمارات وحملت فيه وهي في سن الأربعين، بعدها أصيب بمرض غريب عندما كان عمره "9" أشهر، وقال الأطباء إنه مرض نادر وبحثت عن علاج له لمدة شهر، مضيفة أنه حاليًا في الصف الثاني الإعدادي ويدرس في مدرسة دولية، ويرفض تعلم أي لغات أخرى.

وقال الطفل بيبرس، باللغة الإنجليزية، إنه اسمه بيبرس مصري ولد في الإمارات وعمره 15 عامًا، وأن الإنجليزية هي لغته الرئيسية وتعلمها عندما كان صغيرًا، ويجد صعوبة كبيرة في أن يتخطاها إلى لغة أخرى، ويرفض كل ما تعلمه في اللغة العربية لأن هذه اللغة أتعبته كثيرًا -على حد قوله- ويفضل أن يبقى مع الإنجليزية، مضيفًا أنه يريد أن يصبح مبرمجًا لأنه يهتم بالإلكترونيات والرسوم المتحركة.

برنامج مصر تستطيع الإعلامي أحمد فايق بيبرس مرض غريب التحدث باللغة الإنجليزية

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