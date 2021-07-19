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"الزراعة" للفلاحين: لا تزرعوا هذه المحاصيل في ظل ارتفاع درجات الحرارة

09:29 م الإثنين 19 يوليه 2021
"الزراعة" للفلاحين: لا تزرعوا هذه المحاصيل في ظل ارتفاع درجات الحرارة

المانجو

(مصراوي):

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة، إن الوزارة وجهت عدة نصائح للمزارعين مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، على رأسها تأجيل زراعة المحاصيل البينية التي تزرع بين العروات الشتوية والصيفية مثل الثوم.

وأضاف رئيس مركز معلومات تغيير بوزارة الزراعة في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه يجب على المزارع أن ينتظر قليلًا حتى هدوء درجة الحرارة بعض الشيئ، والاهتمام بزراعة الفاكهة الصيفية المهمة مثل المانجو والزيتون وكل أنواع التمور والرمان والجوافة والموالح.

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة إلى أن هذه الفاكهة تحتاج لاستخدام الرش بمركبات معينة، حتى تقاوم الأشجار ارتفاع درجة الحرارة فيمنع سقوط الثمار، بجانب أنه على المزارع تجنب الوقوف أمام الشمس خلال زراعته لأراضيه ما بين 11 مساء وحتى 4 عصرًا.

المانجو درجات الحرارة الفاكهة الصيفية وزارة الزراعة محمد فهيم

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