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غدا.. مصر للطيران تسير 64 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

04:20 م الإثنين 19 يوليه 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 64 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 64 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا، بمعدل ٤٤ رحلة دولية إلى كل من (دبي، نجامينا، لاجوس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، جنيف، اسطنبول، أبوظبي، برلين، موسكو، فيينا، امستردام، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل)، و١٨ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب)، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران رحلات دولية رحلات جوية عودة حركة الطيران

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