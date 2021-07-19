تراجع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ من اليوم في التراجع بشكل طفيف، بعد أن سجلت ارتفاعا عن المعدات الطبية خلال الأيام الماضية.

وأضاف الخبراء: تسجل القاهرة 37 درجة بدلا ممن 39 درجة ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا.

وتابع الخبراء: "تظل درجات الحرارة في التراجع حتى نهاية الأسبوع لتتراوح على القاهرة بين 35 وحتى 36 درج"، كما يظل الطقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وأكدت الهيئة وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.​