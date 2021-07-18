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حدث في 8 ساعات| أول خطوة للحصول على شقة بفائدة 3% وتفاصيل طقس العيد

08:22 م الأحد 18 يوليه 2021
حدث في 8 ساعات| أول خطوة للحصول على شقة بفائدة 3% وتفاصيل طقس العيد

حدث في 8 ساعات

سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ جيولوجيا والمواد المائية بجامعة القاهرة، إن سد الروصيرص يقع على النيل الأزرق على بعد حوالي 100 كم من سد النهضة، وينتهي خزانه على مقربة 20 كم من الأخير، مشيرًا إلى أن إنشائه عام 1966 بسعة تخزينية 3.35 مليار م3، ترسب فيه حوالي 2 مليار م3 طمي ما أدى إلى تعليته 10 أمتار عام 2013، لتصل سعته إلى 7.4 مليار م3، ويولد حاليًا بتوليد حوالي 420 ميجاوات.

لمزيد من التفاصيل: بعد الملء الثاني لسد النهضة.. لماذا انخفضت مياه سد الروصيرص السوداني؟

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