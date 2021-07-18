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"التموين": حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع وغرف عمليات لمتابعة الأسواق

07:54 م الأحد 18 يوليه 2021
"التموين": حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع وغرف عمليات لمتابعة الأسواق

منافذ صرف السلع

كتب- محمد سامي:

قال مديرو المديريات التموينية إنهم قاموا بإنشاء غرف متابعة مركزية، برئاسة مدير المديرية، إضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية بالمحافظات، مضيفين أنهم على استعداد لتلقي أية شكاوى من المواطنين في أيام العيد لحلها.

وأشار مديرو المديريات إلى أن كل مديريات التموين في العيد تعمل طوال اليوم بطاقم كبير من المفتشين؛ للمراقبة والمتابعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء غرف متابعة مركزية بكل مديرية؛ لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع بها والمخابز، ومع تأكيد المصيلحي تشديد الرقابة وتسيير الحملات ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

وأكد مديرو المديريات بالمحافظات أنهم سيَّروا عددًا من الحملات على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية، وأسفرت عن ضبط سيارة شيفروليه بمحافظة الغربية محملة بكمية من شكائر الدقيق البلدي المدعم استخراج 82%، زنة الشيكارة 50 كجم، وعليها سبعة وتسعون شكارة دقيق بلدي مدعم، بإجمالي تسعة أطنان وثمانمئة وخمسين كيلوجرامًا محظور تداولها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 17481 لسنة 2021 جنح مركز طنطا، والعرض على النيابة المختصة للأمر باتخاذ اللازم.

وأكد مديرو المديريات أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكفاءة عالية ويتوافر بها كل أنواع السلع؛ سواء أكانت لحومًا طازجة أم مبردة أم خرافًا حية أيضًا، مشيرين إلى أنه تم إنشاء عدد من الشوادر بكل محافظة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.

منافذ صرف السلع المخابز غرف عمليات مديريات التموين عيد الاضحى

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