طقس العيد.. 5 ظواهر مسيطرة.. وفرص أمطار على 3 مناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال الفترة من الاثنين 19 يوليو إلى السبت 24 يوليو 2021.

وأضافت الهيئة في بيان: يوجد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ورطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأكدت الأرصاد وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة الـ6 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من الاثنين 19 يوليو إلى الثلاثاء 20 يوليو، يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب وشلاتين- أبوسمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبا).

كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وجاءت درجات الحرارة ونسبة الرطوبة على النحو التالي:​