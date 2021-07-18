بسبب تخفيف قيود كورونا.. وزير الطيران: كثافة في تشغيل النقل الجوي العالمي الفترة القادمة

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كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، ومركز العمليات المتكامل لمصر للطيران IOCC، لمتابعة حركة السفر والوصول وانتظامية تشغيل الرحلات، وذلك في ضوء زيادة الحركة الجوية وكثافة التشغيل التي يشهدها المطار الفترة الحالية وفي إطار استعدادات المطارات المصرية لاستقبال موسم عيد الأضحى والإجازات الصيفية.

رافق الوزير خلال الجولة الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وتفقد الوزير، سير العمل بالمطار ، وتابع موقف تشغيل الرحلات، وتأكد من أنها تسير بشكل طبيعي ومنتظم خاصة تشغيل الرحلات الداخلية والتي تشهد كثافة في التشغيل هذه الفترة.

كما تفقد الوزير كاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة واستراحات رجال الأعمال ومواقف انتظار السيارات، وتأكد خلال الجولة من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المطار وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر في صالات السفر والوصول.

وفي ختام الجولة قدم وزير الطيران التهنئة للركاب والعاملين بالمطار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أشاد بالتنسيق المستمر والفعال بين جميع الجهات المعنية بالمطار لتذليل كافة العقبات أمام الركاب وتقديم أفضل الخدمات لهم فضلاً عن تسهيل إجراءات السفر والوصول.

كما توجه الوزير بالشكر لجميع العاملين للجهد الكبير الذي يبذلونه في ظل الظروف الحالية لاستعادة الحركة الجوية إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد صناعة النقل الجوي العالمي كثافة في التشغيل وذلك بعد تخفيف بعض البلاد للقيود المشددة التي اتخذتها لمواجهة الفيروس خاصة بعد توفير لقاحات فيروس كورونا.​