Masrawy logo white

تعليق لا يليق.. قرار عاجل من قناة الأهلي بعد الإساءة لنادي الزمالك

12:02 م الأحد 18 يوليه 2021
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة

كتب- مينا غالي:

تقدمت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة النادي الأهلي، باعتذار واجب لمجلس إدارة نادي الزمالك، الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة لمجلس إدارة الأهلي بعد فوزه بلقبه الأفريقي العاشر.

وأوضحت القناة في بيان لها، أن أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا قام بكتابة تعليق لا يليق، وبناء عليه قررت الإدارة إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق تمهيدا لفصله.

وأكدت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة النادي الأهلي على فردية الحدث وأسفها على وقوعه.

وكررت القناة تشديدها على احترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه والاحترام المتبادل واتخاذ اللازم تجاه الواقعة.​

قناة الأهلي نادي الزمالك النادي الأهلي مجلس إدارة الأهلي مجلس إدارة نادي الزمالك

الخبر التالى:

بزيادة ساعة.. تعرف على مواعيد عمل المحال والورش والمطاعم في عيد الأضحى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - مبادرة التمويل العقاري| اعرف أول خطوة للحصول على شقة بفائدة 3%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا