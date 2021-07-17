Masrawy logo white

علاء مبارك يعلق على نهائي أفريقيا: "كبير يا أهلي"

11:35 م السبت 17 يوليه 2021
علاء مبارك يعلق على نهائي أفريقيا: "كبير يا أهلي"

علاء مبارك

(مصراوي):

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على فوز فريق النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وانتهت بثلاثية نظيفة للفريق الأحمر.

وغرد مبارك عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "ألف مبروك لمصر ولجماهير النادي الأهلي الفوز باللقب الأفريقي العاشر، كبير يا أهلي".

علاء مبارك النادي الأهلي نهائي أبطال افريقيا كايزر تشيفز

الخبر التالى:

شديد الحرارة و39 درجة في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - أفريقيا لن تخرج من قلعة الجزيرة.. الأهلي بطل العاشرة بضرب كايزر بثلاثية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا