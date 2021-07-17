علاء مبارك يعلق على نهائي أفريقيا: "كبير يا أهلي"

(مصراوي):

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على فوز فريق النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وانتهت بثلاثية نظيفة للفريق الأحمر.

وغرد مبارك عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "ألف مبروك لمصر ولجماهير النادي الأهلي الفوز باللقب الأفريقي العاشر، كبير يا أهلي".