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"بحوث الصحراء" ينظم أول معسكر تدريبي لنادي ريادة الأعمال

08:50 م السبت 17 يوليه 2021
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كتب- أحمد مسعد:

افتتح الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أول معسكر تدريبي بعنوان توليد الأفكار العلمية وتطبيقها ونقلها إلى الأسواق والذي نظمه نادي ريادة الأعمال بمركز بحوث الصحراء برئاسة داليا أبو زيد، مدير مكتب التايكو ونادي ريادة الأعمال، والذي حضره 70 باحثًا وعاملًا من التخصصات البحثية المختلفة داخل المركز والعاملين في الإدارات المختلفة.

وقال زغلول، خلال كلمته صباح السبت، إن أهداف المعسكر تمحورت في المساهمة في بناء مجتمع المعرفة والاقتصاد المعرفي من خلال التعليم التطبيقي المتوافق مع أهداف وخطط التنمية بمصر، وبناء ثقافة ريادة الأعمال وتنمية قدرات العناصر الريادية لتمكينهم من إنشاء وإدارة المنشآت الصغيرة بنجاح، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدي كل العاملين بمركز بحوث الصحراء، لتنمية الدافع إلى العمل الحر، وتعزيز القدرات الريادية لدى العاملين بالمراكز البحثية المختلفة لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية.

نادي ريادة الأعمال معسكر تدريبي عبدالله زغلول مركز بحوث الصحراء

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