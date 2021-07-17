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إجازات المحليات ومواعيد إغلاق المقاهي.. حزمة توجيهات حكومية تطبق في عيد الأضحى

05:17 م السبت 17 يوليه 2021
إجازات المحليات ومواعيد إغلاق المقاهي.. حزمة توجيهات حكومية تطبق في عيد الأضحى

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة التنمية المحلية حزمة التعليمات الهامة للمحافظات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

ووجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والقطاعات الخدمية بمحافظات الجمهورية

كما شدد الوزير على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا وجولات ميدانية للتصدي لمحاولات البناء المخالف ورفع المخلفات والقمامة

وطالب اللواء شعراوي بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية والتعامل الفوري مع أي طارئ الطارئة وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين .

ونبه الوزير بضرورة الالتزام بمواعيد غلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية والحفاظ على النسبة المقررة لتواجد المواطنين للمطاعم والكافتيريات والتي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

ووجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بفتح المجازر الحكومية مجاناً للمواطنين الراغبين في ذبح الأضحية وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومنع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشى في الشوارع الرئيسية والتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات للسيطرة على أسعار السلع واللحوم.

كما وجه برفع درجة الاستعدادات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو أزمات، مع متابعة مواقف السيارات (النقل العام والسرفيس ونقل الركاب والأجرة) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة.

وطالب الوزير المحافظين بضرورة تحديد الإجازات للأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال فترة عيد الأضحى ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية.

وناشد اللواء محمود شعراوي المواطنين الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة.

وزارة التنمية المحلية عيد الأضحى محمود شعراوي القطاعات الخدمية

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