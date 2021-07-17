"توليد الأفكار ونقلها للأسواق.. "بحوث الصحراء" ينظم معسكرًا تدريبيًّا لـ"ريادة الأعمال" -صور

كتب- أحمد مسعد:

افتتح الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم السبت، أول معسكر تدريبي بعنوان "توليد الأفكار العلمية وتطبيقها ونقلها إلى الأسواق"، الذي نظمه نادي ريادة الأعمال بمركز بحوث الصحراء برئاسة د.داليا أبو زيد، مدير مكتب التايكو ونادي ريادة الأعمال، بحضور 70 باحثًا وعاملًا من التخصصات البحثية المختلفة داخل المركز، وكذا العاملين بالإدارات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بدعم المشروعات التطبيقية وتقديم الدعم المتواصل الفني والمالي في شتي المجالات وإيصال الدعم إلى مستحقيه من صغار الباحثين وإعطائهم الفرص المناسبة للاندماج في مجتمع المشروعات البحثية المنتجة والتطبيقية التي تعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر زغلول أن أهداف المعسكر تمحورت في المساهمة في بناء مجتمع المعرفة والاقتصاد المعرفي من خلال التعليم التطبيقي المتوافق مع أهداف وخطط التنمية بمصر، وبناء ثقافة ريادة الأعمال وتنمية قدرات العناصر الريادية؛ لتمكينهم من إنشاء وإدارة المنشآت الصغيرة بنجاح، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى كل العاملين بمركز بحوث الصحراء؛ لتنمية الدافع إلى العمل الحر، وتعزيز القدرات الريادية لدى العاملين بالمراكز البحثية المختلفة لإيجاد أفكار ريادية لمشروعات مستقبلية، وتحقيق التطوير والتنمية المستمرة للقدرات البشرية والفنية والنظامية للمركز بجودة فائقة، وتوفير بيئة إيجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة، وتكويـن جيـل من الرياديين قـادراً على إيجاد فـرص عمـل استثمارية له ولغيره، وتقديم نماذج أولية شبه صناعية يساعد على الانتقال السلس للأفكار من البحوث الأساسية إلى تطوير المنتجات ودخولها الأسواق، وتحفيز المبدعين والمخترعين والاستثمار في ابتكاراتهم ومواهبهم؛ بهدف تحويلها إلى منتجات اقتصادية، وإطلاق الشركات القائمة على التقنية المطورة محلياً.

وقالت د.داليا أبو زيد إن محاور المعسكر تمثلت في مقدمة عن الابتكار وريادة الأعمال وتقسيم حاضري المعسكر إلى مجموعات وفرق عمل، وتحديد مهام أعضاء الفريق وتطوير الفرق المختلفة، وتحديد المشكلة محل الدراسة، وتحديد شريحة العملاء والمستفيدين، وإيجاد الحلول باستخدام الطرق المختلفة لتوليد الأفكار من خلال العصف الذهني، وBusiness Model Canvas تطبيق الحل المطروح كنموذج عمل، وتشمل نموذج العمل المقترح Presentation تقديم كل فريق عرضًا تقديميًّا.

وأضافت أبو زيد أن من أهم ما توصل إليه المعسكر هو الخروج ببعض الأفكار التطبيقية القابلة لتطبيقها على المستوى التجاري والنزول بها إلى الأسواق المحلية.