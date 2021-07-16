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الزراعة: زيارة مفاجئة لرئيس هيئة الثروة السمكية إلى بورسعيد

09:57 م الجمعة 16 يوليه 2021
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كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، للمواقع والمنشآت ومنطقة وميناء الصيد ببورسعيد لمتابعة سير العمل فيهما والوقوف على المستجدات وعمليات التطوير في المنطقة.

وخلال جولته التفقدية تابع رئيس هيئة الثروة السمكية مراحل التطوير بمزرعة الرسوة المكثفة والمفرخ البحري ومعمل آشتوم الجميل، وأثنى على الإنجاز والجهد المبذول ووعدهم بتذليل أي عقبات تعوق سير العمل. كما توجه مصيلحي للإدارة المتكاملة وأعقبها زيارة لمنطقة ببورسعيد واجتمع بالعاملين بها ثم توجة لميناء الصيد للتوقف على مستجدات تطويرة والتقى بأصحاب المراكب الذين توجهوا بالشكر لرئيس الهيئة على دعمهم الدائم.

كما قدم مصيلحي في نهاية زيارته التهنئة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية صلاح مصيلحي بورسعيد وزارة الزراعة

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