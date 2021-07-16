لهذه الفئات.. قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض السجناء بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة يوليو

كتب – أسامة علي:

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعفاء عن باقي العقوبة لبعض السجناء، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والعيد الـ 69 لثورة يوليو.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢١ ، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام ١٤٤٢ هجرية، والعيد التاسع والستين لثورة ٢٣ يوليو لعام ١٩٥٢.

و تضمن القرار الرئاسي، الحالات التي يشملها قرار العفو الرئاسي وجاءت على النحو التالي: