لهذه الفئات.. قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض السجناء بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة يوليو
كتب – أسامة علي:
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعفاء عن باقي العقوبة لبعض السجناء، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والعيد الـ 69 لثورة يوليو.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢١ ، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام ١٤٤٢ هجرية، والعيد التاسع والستين لثورة ٢٣ يوليو لعام ١٩٥٢.
و تضمن القرار الرئاسي، الحالات التي يشملها قرار العفو الرئاسي وجاءت على النحو التالي:
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