"المحطات النووية": وقف تسليم وتقديم ملفات الوظاف الجديدة خلال هذه الفترة

كتب - محمد صلاح:

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، تقرر وقف تسليم ملفات الوظائف الجديدة خلال الفترة من ١٧ حتي ٢٤ يوليو، وتقديمها للهيئة خلال تلك المدة على أن يستأنف استلام الملفات بدءا من الأحد ٢٥ يوليو حتى ٤ أغسطس المقبل.

وشهدت عمليات سحب كراسات الوظائف المعلن عنها من قبل الهيئة قبل انتهاء المهلة المقررة، تزايدا وإقبالا ملحوظا على شراء كراسات التعيين الخاصة بالوظائف التى أعلنتها هيئة المحطات النووية مؤخرا في عدد من التخصصات.

ومن المقرر إجراء عدد (5) اختبارات للمتقدمين على أن تكون درجة النجاح لكل اختبار بنسبة لا تقل عن 65%، ويعتبر النجاح في كل اختبار شرطا لدخول الاختبار التالي وأن تكون درجة النجاح الكلية لكافة الاختبارات بنسبة لا تقل عن 70%.