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مصر لما تنوى بتعمل المعجزات.. كريم عبدالعزيز يوجه التحية العسكرية للسيسي

12:29 ص الجمعة 16 يوليه 2021
مصر لما تنوى بتعمل المعجزات.. كريم عبدالعزيز يوجه التحية العسكرية للسيسي

الفنان كريم عبدالعزيز

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنه فخور بالمشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، قائلا "أنا كلي فخر حتى لو بساهم بجزء بسيط في حياة كريمة".

وأضاف كريم عبدالعزيز، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تطوير الريف قضية شخصية لكل واحد فينا، لأن أهل الريف هم أهل مصر، وفرحتنا لا توصف ومصر الآن تشهد تطور الريف في مدة زمنية قصيرة وزمن قياسي.. مصر لما تنوى بتعمل المعجزات".

ووجه كريم عبدالعزيز التحية العسكرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً: "تحيا مصر يا ريس".

كريم عبدالعزيز التحية العسكرية مصر مبادرة حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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