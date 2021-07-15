الموسم الثاني.. الأزهر يطلق المسابقة العالمية للوافدين والأجانب (مواهب وقدرات)

كتب- محمود مصطفى:

أطلق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، المسابقة العالمية‏ "مواهب وقدرات"، تحت شعار "تنوع وتعايش" في موسمها الثاني، لجميع الطلاب الوافدين والأجانب الدارسين بجميع مراحل التعليم ‏‏(ما قبل جامعي- جامعي- دراسات عليا)، ذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

‏وتتضمن 16 مسابقة مستقلة؛ لدعم وتطوير وتنمية المهارات الممتازة للطلاب والأفكار الإبداعية ‏والمواهب الفذة الخلاقة والفنون الجميلة الراقية؛ عن طريق اختيار أفضل عشرة طلاب وافدين في كل محور من محاور ‏المسابقة، مع العلم أن آخر موعد للتقديم ١٥/٩/٢٠٢١م.

ويتم التقديم في المسابقة من خلال الرابط التالي ‏https://www.azhar.eg/talents/index.htm، وتعمل ‏المسابقة على اكتشاف مهارات الوافدين والأجانب وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم والاستثمار الأمثل ‏لطاقاتهم وإكسابهم الخبرات، ورعايتهم علميًا وفنيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وترسيخ المنهج الأزهري في نفوسهم.‏

وتأتي المسابقة لخلق تنوع علمي ثقافي فكري إبداعي بين الطلاب الوافدين وفتح الباب أمام المبدعين والمتميزين وحفظة ‏القرآن الكريم، ولتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للطلاب الوافدين والأجانب بجميع مراحل التعليم بالأزهر الشريف، ‏ونشر ثقافة الإبداع للجميع، وتحصين الطلاب الوافدين والأجانب ضد الأفكار التي لا تتفق مع المنهج الأزهري ‏الوسطي، وحمايةً لهم من استغلال بعض التيارات المتطرفة.‏​