انفوجرافيك| كيف استعدت وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى؟

كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، انفوجراف تعريفي وفيديو، يوضح الخريطة الكاملة لاستعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وشملت الإجراءات الآتي:

١) توفير كميات مناسبة من اللحوم بالأسواق:

تم الموافقة على استيراد 96 ألفا و500 رأس عجل بقري، و 70 ألف رأس من الأغنام الحية، بغرض الذبيح الفوري فصلا عن 6500 طن من اللحوم المصنعة.

٢) طرح أعداد من الرؤوس الحية من عجول الجاموس والابقار، والماعز والخراف بمزارعها، حيث كانت أسعار الأضاحي بمزارع الوزارة كالتالي:

٥٠ جنيه للعجل الجاموسي.

٥٨ جنيه للعجل البقري.

٦٠ جنيه للخراف.

٣) ضخ المزيد من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والألبان بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وتمثلت أسعار اللحوم البلدية بمنافذ الوزارة كالتالي:

١١٠ جنيه الضأن البلدي للكيلو.

١١٥ جنيه للكندوز البلدي للكيلو.

٤) حملات بيطرية مكثفة على مستوى الجمهورية، شملت اسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم والأضاحي الحية، كذلك تنفيذ 90 زيارة ميدانية لأسواق المواشي والقرى والمنازل للاطمئنان على الماشية قبل عيد الاضحى ، وتكثيف حملات التفتيش على المجازر.

كما قامت الوزارة بإصدار روشتة تشمل ١٢ نصيحة للمواطنين قبل شراء الأضاحي.

وتم ايضا إعلان حالة الطوارئ بالقطاعات والهيئات الخدمية خلال اجازة العيد، وإنشاء غرف عمليات بكافة المحافظات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، والغاء الاجازات والراحات لمهندسي حماية الاراضي، والعمل بنظام النوبتجيات والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لمنع اي تعدي على الأراضي الزراعية، كذلك تم دعم المجازر على مستوى الجمهورية بالأطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.