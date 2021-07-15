الإسكان: 17.4مليار جنيه استثمارات بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تدعيم منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة باستثمارات بلغت نحو ١٧ مليارا و٤٠٠ مليون جنيه، خلال الفترة من العام ٢٠١٤ وحتى العام ٢٠٢١ منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها ١٥ مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و ٢.٤ مليار جنيه ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية ومشروعات الإحلال والتجديد.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن الاستثمارات تضمنت تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى وتجاوز العديد من التحديات بالمناطق الساخنة بمحافظة الجيزة، خلال السنوات السبع الماضية، فضلاً عن أعمال التوسعات بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي والانتظام في أعمال الإحلال والتجديد بالمواعيد المحددة لها، ومشروعات تحويلات المرافق ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية.

وصرح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بأن تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي شمل العديد من المحاور، منها إنشاء ورفع كفاءة العديد من محطات مياه الشرب بالمحافظة، شملت محطة مياه أبوالنمرس المدمجة بطاقة 12 ألف م3/يوم، ومحطة مياه الحجارة بطاقة 3600 م3/يوم، بالإضافة إلى توسعات محطة مياه امبابة "المرحلة الثانية" لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة من 160 ألف م3/يوم إلى 195 ألف م3/يوم، مما كان له أثر إيجابي في تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين بالمناطق الساخنة ( كفر طهرمس – الثلاث طوابق – منشأة البكاري – فيصل – الهرم ).

وتابع أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الجيزة لرفع الطاقة الإنتاجية لها من 105 آلاف م3/يوم إلى 155 ألف م3/يوم، وذلك لتحسين الضغوط بمناطق ( بولاق الدكرور – أرض اللواء – بين السرايات – شارع السودان )، وتطوير محطة مياه أبوالنمرس المرشحة لزيادة كمية المياه المنتجة من 50 ألف م3/يوم إلى 70 ألف م3/يوم، لتحسين الضغوط بمناطق ( بني يوسف – قرية أبومسلم – شبرامنت – الحرانية )، وأعمال الصيانة لمحطة مياه العياط المرشحة، مما أدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية من 51 ألف م3/يوم إلى 102 ألف م3/يوم.

وقال إن الشركة نفذت خط المياه العكرة قطر 1000 مم من محطة مياه 6 أكتوبر وحتى رافع الكيلو 20 طريق الواحات، ومشروع تحسين مياه الشرب بمنطقة أرض البحر بطول 22 كم لمنطقة بولاق الدكرور وحوض الدرات، وإحلال وتجديد شبكات المياه بمركزي الصف وأطفيح بإجمالي أطوال 48 كم، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مواسير شبكات المياه بمراكز العياط والحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس.

كما تم تنفيذ مشروعات تحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع المشروعات القومية، مثل ( الخطين الثالث والرابع لمترو الأنفاق، تطوير طريق الفيوم، محور المنصورية، الدائري الأوسطي، قطار المونوريل، القطار الكهربي السريع ).

وأضاف أن قطاع الصرف الصحي بالمحافظة شهد تطوراً كبيراً خلال الـ٧ سنوات الماضية، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات بالقطاع، منها: (مشروع صرف صحي نكلا والأخصاص وكفر حجازي – مشروع صرف صحي أطفيح – مشروع مد خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق المحرومة تشمل، جيزة 3 – جيزة 4 كرداسة – جيزة 5 أبو رواش – جيزة 8 بفيصل - جيزة 9 لمناطق "الهرم – نزلة البطران – كفرة نصار – كفر غطاطي – منشية البكاري – كوبري حجازي " – جيزة 10 بمنطقتي أرض اللواء، المنيرة الغربية – مشروع صرف صحي قرية ناهيا – مشروع صرف صحي العياط المتكامل – مشروع صرف صحي قرى مركز منشأة القناطر – مشروع صرف صحي مدينة الصف – مشروع صرف صحي منطقة الصغيرة بأوسيم .

وأشار إلى أن قطاع المعامل والجودة بالشركة شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث تم تجديد شهادة الأيزو 17025 لكل من المعمل المركزي ومعمل محطة مياه امبابة – اعتماد 4 محطات مياه من اللجنة العليا لسلامة ومأمونية المياه وهى " امبابة – جزيرة الدهب – أوسيم – الحوامدية " – الحصول على شهادة التوافق البيئي لمحطات معالجة " أم دينار – زنين – الحوامدية " – جار إنشاء المعمل المركزي للصرف الصحي بمحطة معالجة زنين.

وذكر أنه تم استحداث إدارة سلامة ومأمونية المياه والتي ترتبط أعمال تلك الإدارة مع جميع الجهات الرقابية الخارجية مثل وزارات الصحة والري والبيئة والمحافظة والجهاز التنظيمي والشركة القابضة، والتي تهتم بجودة المياه من المصدر حتى المستهلك وتم تنفيذ خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطات مياه الشرب، بامبابة وتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب، وجارٍ حالياً تنفيذ خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة.

وأشار إلى أن الشركة قامت باستحداث العديد من الإجراءات والبرامج الحديثة لمتابعة الإصدارات وتحليل المديونيات المستحقة وإحكام الرقابة على المتحصلات وتحقيق المتطلبات الحالية والمستقبلية للتشغيل والتحصيل الإلكتروني والخدمات ذات الصلة المقدمة للعملاء، بالاضافة إلى نظام التحصيل بجهاز " الهاند هيلد " تيسيرا على العملاء بسداد الإصدار الحالي وجزء من المتأخرات، وتفعيل السداد عن طريق الوسائل الإلكترونية، وتتشغيل 5 مراكز شحن مسبقة الدفع، وجارٍ التعاقد على 4 مراكز شحن أخرى، بالإضافة إلى تركيب ١٣ ألف عداد مسبق الدفع وجارٍ التعاقد على توريد ٢٠ ألف عداد آخر.

وأوضح أنه تم تفعيل خدمة السداد الإلكتروني للفواتير، وتفعيل خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال شركتي ( فوري وخالص )، وكذا تفعيل تحصيل الفواتير من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وتفعيل تطبيق قراءتي على الهاتف المحمول لتسجيل قراءات العدادات، بجانب 21 مركز خدمة عملاء منتشرة في جميع أرجاء المحافظة لخدمة المواطنين.