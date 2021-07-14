تحت شعار الجمهورية الجديدة.. انطلاق معسكر إعداد قيادات شباب الجوال بمعهد إعداد القادة بحلوان

مصراوي

انطلقت فعاليات المعسكر الكشفي لإعداد قيادات شباب الجوالة بالمعاهد العليا والمتوسطة بمعهد إعداد القادة بحلوان، بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وحمل المعسكر، شعار الجمهورية الجديدة، وحضر الافتتاح أحمد فرج رئيس الإدارة المركزية للخدمات والأنشطة الطلابية، الدكتور عمرو حمدى المدير الإقليمي الكشفى العربى، محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ورفعت السباعي مدير إدارة تنمية القيادات بالمنظمة الكشفية العربية، ووكلاء المعهد.

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، ضرورة ترسيخ أواصر الإخاء والصداقة وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة من شباب المعاهد العليا والمتوسطة، موضحا أهمية العمل الكشفي فى تمكين الطلاب مهارات القيادة والعمل الجماعي وغرس روح التطوع، وحب العمل والتعاون وخدمة الآخرين، والمساهمة فى خدمة المجتمع، نظرًا لأهمية النشاط الكشفي في تنمية السلوك القويم، كما أنه يعمل على زيادة المساحات الخضراء، حيث تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة ضمن مبادرة "هنجملها" التى أطلقها رجل الأعمال المهندس محمد قبطان منسق عام المبادرة.

وأوضح أن المعهد يهدف لتأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم فى البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال برامج المعسكرات التدريبية التى تعمل على اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير واعى مُحب ولديه انتماء لوطنه الغالى، من خلال فتح باب النقاشات والحوارات الهادفة مع نخبة من المدربين والمتخصصين في المجالات المختلفة.