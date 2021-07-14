التراس يبحث مع سفير بوروندي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين

مصراوي

بحث الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير دولة بوروندي بالقاهرة راشد ملاشي نيراغيرا، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية.

وتأتي هذه المباحثات في إطار حرص مصر على دعم العلاقات مع أشقائها بدول حوض النيل، انطلاقًا من دورها التاريخي الرائد لتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة الأفريقية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر وبوروندي، ودراسة فرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وتعزيز آليات التعاون في مجالات الصناعة المختلفة والاستفادة من خبرات العربية للتصنيع في مجالات الصناعة المختلفة، ومنها الصناعات الدفاعية والمدنية والبنية التحتية وتكنولوجيات المياه والمستلزمات الطبية والطاقة الجديدة والاتصالات والالكترونيات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة بإستخدام الغاز الطبيعي، وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة.

وأكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول حوض النيل وجميع دول القارة الأفريقية في مختلف مجالات التصنيع، مشيرا إلى أن هناك لجان مشتركة لوضع أسس التعاون بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادى والتجاري، بمشاركة العديد من الخبراء المصريين والبورونديين.

وأشار إلى أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية للمشاركة في مشروعات التنمية المختلفة التي تشهدها دولة بوروندي الشقيقة، لافتا إلى بحث تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بدولة بوروندي من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة، حيث تعقد دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

ومن جهته، أوضح راشد ملاشي نيراغيرا أن العلاقات بين مصر وبوروندي مثمرة وفي تقدم مستمر، مثمنا جهود مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والتعاون الصناعي والتجاري مع دول حوض النيل والقارة الأفريقية.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة المصرية مع بوروندي ومواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات البوروندية من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر وتسهم في بناء الكوادر البوروندية، في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها في دول حوض النيل، فضلا عن دور الشركات المصرية في المساهمة في تنمية بوروندي.

وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع، أشاد سفير بوروندي بالقاهرة بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع العربية للتصنيع في كافة مجالات الصناعة المختلفة.

كما أكد، خلال تفقده أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تدريب الكوادر البشرية بدولة بوروندي من خلال أكاديمية الهيئة، والتي تتمتع بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وفي سياق متصل، أوضح السفير البوروندي بالقاهرة أن الرؤية الاستثمارية مع بلاده متجهة فقط ناحية الزراعة، ولكن هذه رؤية غير مكتملة، حيث أن بوروندي بلد ذات موارد طبيعية متنوعة وغنية وجاهزة لكافة أنواع الاستثمار والإعفاءات الضريبية وسهولة إنشاء الشركات الجديدة والمشروعات الاقتصادية في مجالات متنوعة.. لافتا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية بهذه القطاعات، وتكثيف التعاون الاقتصادى والتجاري المشترك بين البلدين.

ونوه بعزم بوروندي المضى قدما في تقوية أواصر الحوار والاتصال بين دول الحوض بصفة خاصة، وبقية الدول الأفريقية بصفة عامة، مشددا على أن نهر النيل يعد مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.​