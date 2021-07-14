Masrawy logo white

بأرقام العمارات.. ضبط أعمال تحويل نشاط 14 وحدة سكنية لأغراض تجارية بهضبة الأهرام

09:32 م الأربعاء 14 يوليه 2021
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تمكنت من ضبط 14 حالة تحويل نشاط من الغرض السكني إلى التجاري بهضبة الأهرام، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف أعمال المتابعة والضبط لمنع المخالفات وتحسين الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

ونفذ الحي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة إزالة فورية وإيقاف أعمال التحويل بالعقارات أرقام (٢٣٠ هه، ٣٤و، 98 ل، 142 ز، 23 ز، 4 ك، 61 ح، 151 ح، 276 د، 424 ط، 294 د، 118 ز، 295د، 258 ط).

وتابع الحي: إلى جانب إزالة وإيقاف أعمال محاولة بناء شوادر بالقطع أرقام ( 101- 102 ط، 411 ل ) وسحب المعدات والمواد المستخدمة فى الأعمال وإيداعها مخازن الحي.

وفيما يتعلق بأعمال النظافة والتجميل، تم رفع مخلفات ونظافة القطع أرقام (15 ك، 369 ز، 224 ب، 110 ع، 258 ع، 63 ل، 65 ل، 66 ل، 9 ط) بالإضافة إلى السور الداخلي بالمنطقة ع، وشارع الجيش أمام الخولي والكنيسة.

الجيزة هضبة الأهرام أغراض تجارية وحدة سكنية أحمد راشد

الخبر التالى:

رئيس جامعة الأزهر: نتمتع بمكانة عالمية خاصة مع اعتماد كلياتنا بهيئة ضمان جودة التعليم

كورونا.. لحظة بلحظة

108

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

234

متعافون اليوم

283320

إجمالي الإصابات

16412

إجمالي الوفيات

219525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد تكشف توقعات طقس وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا