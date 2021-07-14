بأرقام العمارات.. ضبط أعمال تحويل نشاط 14 وحدة سكنية لأغراض تجارية بهضبة الأهرام

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تمكنت من ضبط 14 حالة تحويل نشاط من الغرض السكني إلى التجاري بهضبة الأهرام، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف أعمال المتابعة والضبط لمنع المخالفات وتحسين الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

ونفذ الحي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة إزالة فورية وإيقاف أعمال التحويل بالعقارات أرقام (٢٣٠ هه، ٣٤و، 98 ل، 142 ز، 23 ز، 4 ك، 61 ح، 151 ح، 276 د، 424 ط، 294 د، 118 ز، 295د، 258 ط).

وتابع الحي: إلى جانب إزالة وإيقاف أعمال محاولة بناء شوادر بالقطع أرقام ( 101- 102 ط، 411 ل ) وسحب المعدات والمواد المستخدمة فى الأعمال وإيداعها مخازن الحي.

وفيما يتعلق بأعمال النظافة والتجميل، تم رفع مخلفات ونظافة القطع أرقام (15 ك، 369 ز، 224 ب، 110 ع، 258 ع، 63 ل، 65 ل، 66 ل، 9 ط) بالإضافة إلى السور الداخلي بالمنطقة ع، وشارع الجيش أمام الخولي والكنيسة.