ورشة عمل بالجيزة لتوحيد آليات استخراج التراخيص للمشروعات الصغيرة

"إحياء الجذور".. جولة بالأهرامات لوفد من الشباب المصري في اليونان

كتب يوسف عفيفي:

عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة ورشة عمل للوقوف على آليات استخراج التصاريح اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأحياء والمراكز ومناقشة كيفية توحيدها في ضوء سعي المحافظة نحو التيسير على الشباب الراغبين في اقامة مشروعات خاصة بهم من خلال صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكدت نائب المحافظ خلال ورشة العمل، على ضرورة توحيد الإجراءات والمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص بكافة الوحدات المحلية وفقا للقوانين المنظمة لذلك لإزالة أي معوقات قد تواجه الشباب في إقامة مشروعاتهم.

شهدت ورشة العمل حضور الدكتور حاتم مكرم مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الجيزة والمهندسة عصمت مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ومديري رخص المحلات والتنظيم بالأحياء والمراكز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بفتح آفاق عمل للشباب وتسهيل إجراءات اقامة وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.