الجريدة الرسمية تنشر قواعد تنسيق قبول الجامعات للعام الدراسي 2021-2022

كتب- محمد نصار:

نشرت صحيفة الوقائع المصرية، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 2230 لسنة 2021، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2021، والمتقدمين لتنسيق 2021 للالتحاق بالجامعات الحكومية.

وخصت وزارة التعليم العالي، المجلس الأعلى للجامعات بتحديد أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بشعبيتها الأدبي والعلمي 2021، والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وتخصيص نسبة 35% على الأكثر من إجمالي الطلاب المقبولين منتسبين، وفقًا لنظام الانتساب الموجه بالكليات التي تطبق ذلك النظام.

وحدد قرار (التعليم العالي) استثناء الـ 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة (500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبي) - وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، ضمن قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني وإعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية

الأولى.

ولفت القرار إلى قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لغات (فرنسي - ألماني) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب تلك اللغات ببعض كليات الجامعات (طبقا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات الثلاثة عن 65%)، ووفقا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يخص، الشهادة الثانوية الأزهرية، يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات في بعض الكليات الحكومية، وفقًا للشروط والأعداد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وبالنسبة للشهادات الفنية، السماح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات (تجاري - صناعي - صناعي شعبة ترميم آثار - زراعي - موسيقى - مدارس مساعدي الخدمات الصحية)، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) بكليات ومعاهد الجامعات المصرية والتي تقبل هذه الفئات وفقا للشروط والضوابط.​