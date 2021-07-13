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السيسي يعزي رئيس وزراء العراق في ضحايا حريق مستشفى كورونا

06:51 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
السيسي يعزي رئيس وزراء العراق في ضحايا حريق مستشفى كورونا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفي الكاظمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم خالص التعازى فى ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق، داعياً الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب السيد الكاظمي عن تقديره للسيد الرئيس على هذه اللفتة الكريمة التي تأتي في اطار العلاقات الاخوية بين مصر والعراق وتميزها على كافة المستويات.

وفي فاجعة صحية جديدة في العراق، احترق مستشفى الحسين الخاص بمرضى كورونا في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد، مخلفا عشرات القتلى ومثلهم من الجرحى والمصابين.

السيسي رئيس وزراء العراق حريق مستشفى كورونا مصطفي الكاظمي

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