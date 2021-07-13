"الزراعة" تحذر المزارعين من شراء شتلات أو بذور مجهولة المصدر -صور

كتب- أحمد مسعد:

واصل قطاع الإرشاد الزراعي، ممثلًا في الإدارتَين المركزيتَين للبساتين والمحاصيل الزراعية، والإرشاد الزراعي، حملات المرور والتوعوية للمزارعين في الحقول بالمحافظات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها في حينه.

وتلقى الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، تقريرَين من المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بالحملات المرورية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي في محافظات: الشرقية، الدقهلية، أسيوط، الغربية، المنيا، والإسكندرية، لتقديم الدعم الفني لمزارعي هذه المحافظات.

وقامت لجان الإدارة المركزية للبساتين بحملات مرورية في ٥ محافظات، شملت: الشرقية، الدقهلية، أسيوط، الغربية، والمنيا؛ حيث تم تنفيذ زيارة ميدانية لمزارع النخيل بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، وتم استعراض بعض النواحي الإيجابية والسلبية الموجودة ببعض المزارع وأهم الحلول والتطبيقات الفنية اللازمة لها وإمكانية إرساء قواعد ممارسات زراعية جيدة بهذه المزارع للحصول على منتج زراعي جيد عالي القيمة التسويقية، كما تفقدت اللجنة مزارع المانجو بالصالحية الجديدة، وأوصت اللجنة بالمكافحة المتكاملة واستخدام الأسمدة والمبيدات العضوية ذات البعد البيئي في إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر.

وقامت أيضًا اللجنة العلمية بتفقد زراعات الموز في محافظات الدقهلية: أسيوط والمنيا والغربية، والمنزرعة بنظم الري بالتنقيط، حيث تم فحص الموز لمرض تورد القمة، وتلاحظ انخفاض نسبة الإصابة بمرض التورد، كما أوصت اللجنة بالاهتمام بعمليات الخدمة الزراعية المختلفة التي من شأنها تجعل الحديقة خالية تمامًا من أي أمراض فطرية أو إصابات حشرية وعليه زيادة في الإنتاجية، كما تتبعت اللجنة نظام الري المتبع في الحديقة، وتم تأكيد أهمية الري بالتنقيط ومدى الاستفادة منه من حيث توفير الأيدي العاملة والأسمدة بمختلف أنواعها وتوفير كمية المياه المستخدمة وكذا زيادة الإنتاجية.

وتفقدت اللجنة أيضًا زراعات الصوب لإنتاج الشتلات والخضر والحقل المكشوف والفاكهة، بمركز زفتى بمحافظة الغربية، كما تم توعية المزارعين باستخدام التقنيات الحديثة ونشر الوعي بأهمية الزراعة بالتقنيات المتقدمة، مستخدمين أساليب جديدة في الري والتسميد، وكذلك تم متابعة مشاتل الخضر بمركزي السنبلاوين وشربين بمحافظة الدقهلية.

ونفذت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، حملة مرورية بزمام العامرية في محافظة الإسكندرية، لتفقد الزراعات بها، والتواصل مع المزارعين، وتقديم سبل الدعم الفني لهم، كما نفذت يوم حقل ترشيد استهلاك المياه في محصول الذرة الشامية، بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتحذر الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية أصحاب مشاتل الخضر من زراعة أي أصناف مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة؛ حتى لا يتعرضون إلى المساءلة القانونية، كما تؤكد على المزارعين ضرورة الحصول على فاتورة شراء للبذرة أو الشتلة؛ حماية لحقوقهم.