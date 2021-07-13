وزير التعليم: جهات خارجية تعمل بالصوت والصورة لتسريب امتحانات الثانوية العامة

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك حملات مستميتة منذ 3 سنوات، وصلت لقمتها لإيقاف تطوير التعليم في مصر، قائلا: "كل عام فيه خوف وغش وقضايا نتكلم فيها".

وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية: الأيام الماضية شهدت الحديث عن اختلاق الأشياء مثل سؤال جمع "حليب"، وتناول الأمر بسخرية لكنه في النهاية هو سؤال منطقي وجاد.

وتابع: "هناك نغمة جديدة هذا العام تتمثل في أمرين "الغش والامتحان سهل وصعب"، فالأمر الأول هو الغش، حيث تم اتهام التابلت بأنه السبب، فتم إلغاؤه، ومفيش امتحان على التابلت، طيب الطلاب بيغشوا إزاي؟ نغش بالموبايل وسماعات بلوتوث وإلكترونية وساعات إلكترونية وتكسير الكاميرات، واللي بيغش عمره ما بيصور نفسه، لكن العام الحالي صورنا أنفسنا، ونتحدى الدولة وننشرها على السوشيال ميديا لإخافة الناس".

وأشار وزير التعليم إلى أن هناك جهات خارجية تعمل بتنظيم كبير داخل وخارج مصر بالصوت والصورة لتسريب امتحانات الثانوية العامة، ولا نريد الحديث عنها قبل معرفة كل أبعادها، مؤكدا أن كل الأجهزة السيادية تعمل على ضبطها لمواجهتها، متابعا: "كلنا معرضين له وعلامته واضحة جدا وما نراه من عمليات الغش ليس عمل هواة".

وتابع الوزير: "هناك غش في كل السنوات وجميع الأزمنة في مصر، عشان أكون صريح وواضح وليس اختراع أو أول مرة، ونمتلك العام الحالي بالأرقام حالات غش تم رصدها من خلال الإدارات، مع رصد قضايا يوميا، بلغت حتى الآن نحو 50 قضية وعقوبتها بين حرمان عامين من التعليم ومعاقبة ملاحظين وتغيير رؤساء لجان في نفس يوم الواقعة، ورغم ذلك فيعتبر هذا العام هو الأقل في حالات الغش، وما يروج يهدف إلى تشويه الصورة فقط لا غير".

وأشار إلى أن حدود دور وزارة التربية والتعليم عمل الامتحانات وتقديم خدمة جيدة، وما يحدث داخل اللجنة أو من حد يعمل داخل الوزارة أو طالب داخل الوزارة، يتم ضبطه ومعاقبته، وهذا ما يحدث بصفة يومية وبأسرع شكل ممكن وخلال دقائق يتم الضبط والمعاقبة، ودورنا يقف هنا، ومن يسقط على الوزارة باتهامها هي والوزير، فهو ليس دورنا، "لأن منع الغش غير ضبط الغش".

وأكد وزير التعليم قائلا: "من هنا لحد آخر يوم في الامتحان.. كل يوم فيه ناس هتحاول تصوير الامتحان، لأن الهدف من الحرب الجارية، ضد وزارة التربية والتعليم تشويه صورة الدولة، علما بأن وزارة الداخلية تعمل عملا كبيرا دون الإعلان عنه، وكل أجهزة مصر تعمل على اكتشاف حملة التشهير، وضبط المتهمين".

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم "واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها"، على أنه سيتم السماح بالملاحظات حتى لو كانت مبالغا فيها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.