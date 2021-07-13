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معرض الكتاب يستقبل 125 ألف زائر خلال يومين

12:12 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
معرض الكتاب يستقبل 125 ألف زائر خلال يومين

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- مصراوي:

شهدت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، زيارة 125 ألف مواطن لقاعات المعرض وهي مجموع رواده خلال الأمس واليوم.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% مما أحدث زخماً كبيراً لمعدلات الإقبال الجماهيرى، متوقعاً زيادتها المضطردة إبان المدة المتبقية من أيام المعرض حتى نهاية الأسبوع الجاري.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه بعنوان "في القراءة حياة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

معرض القاهرة الدولي للكتاب هيثم الحاج السيسي إيناس عبد الدايم

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