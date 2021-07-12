Masrawy logo white

التخطيط: تخصيص 110 ملايين جنيه لمديريات الشباب والرياضة

10:43 م الإثنين 12 يوليه 2021
التخطيط: تخصيص 110 ملايين جنيه لمديريات الشباب والرياضة

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتب - نشأت علي

قال مصطفي عبدالمعين، مسئول الرياضة بوزارة التخطيط، إن الموازنة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة، بشأن وزارة الشباب والرياضة والمديريات، راعت الأولويات الأساسية لمتطلبات الشباب.

وأضاف عبدالمعين، في تصريحات له على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إن وزارة التخطيط خصصت 660 مليون جنيه لميزانية الشباب بالوزارة ، 110 ملايين جنيه للمديريات.

وأوضح أن هناك تنسيق مستمر بين قطاع الرياضة بوزارة التخطيط، والمجلس القومي للشباب، والمديريات وذلك من خلال وضع خطة خمسية، للانتهاء من جميع مشروعات مراكز الشباب التي تم بدء العمل فيها ولم تنتهي حتى الآن.

وأشار إلى أن الفترة الحالية شهدت تنظيم عدد من الزيارات الميدانية، التي ضمت مسئولين بقطاع الرياضة بوزارة التخطيط، وعدد من قيادات وزارة الشباب، لمتابعة بعض الأعمال المتعلقة بالمدن الشبابية، والوقوف على الميزانية التي تحتاجها.​

هالة السعيد وزارة التخطيط المجلس القومي للشباب مديريات الشباب والرياضة

الخبر التالى:

الأحد المقبل.. الحضرة تحتفل بعيد الأضحى في دار الأوبرا

كورونا.. لحظة بلحظة

117

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

656

متعافون اليوم

283102

إجمالي الإصابات

16396

إجمالي الوفيات

218412

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا