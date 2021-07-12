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غلق مسجد عثمان بن عفان بالفيوم لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

08:05 م الإثنين 12 يوليه 2021
غلق مسجد عثمان بن عفان بالفيوم لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

وزارة الأوقاف

القاهرة- (أ ش أ):

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، غلق مسجد عثمان بن عفان بإدارة بندر أول – مديرية أوقاف الفيوم؛ لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الفيوم.

وأكدت وزارة الأوقاف- في بيان اليوم- عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد، ما يضمن عدم تكرار ذلك، قائلة إن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.

وأوضحت أنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، ولن يتم اعاده فتحه إلا بموافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين.​

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