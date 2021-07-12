البرماوي: ميثاق شرف الإعلام الرقمي يلزم الصحفي بتجنب خلط المصالح والجري وراء الترافيك

خالد ناجح: على نقابة الصحفيين أن تحدث من نفسها وتضم "صحفيي المواقع"

عماد الدين حسين: 80% من المواقع الإلكترونية غير المرخصة لا تلتزم بمواثيق

كتب- مينا غالي:

تصوير- نادر نبيل:

استعرض الكاتب الصحفي خالد البرماوي، تفاصيل مسودة ميثاق شرف الإعلام الرقمي، التي أعدتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وقال البرماوي، خلال كلمته بمؤتمر الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي المنعقد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين، إنه من الضروري على الصحفي تجنب الخلط بين المصالح؛ فهناك منظومة خاصة بضرورة قيام الصحفي بالبحث عن المعلومات وعدم الوقوع فريسة التوجيه.

وشدد الكاتب الصحفي على ضرورة أن يلتزم الصحفي بحماية مصادره على شبكة الإنترنت، واحترام حقوق الملكية الفكرية، وعدم استجداء التفاعل على شبكات الإنترنت.

وأكد البرماوي، على ضرورة عدم الجري وراء الترافيك فقط؛ بل البحث عن تقديم مادة ذات قيمة، بحيث يفتح القارئ الخبر أكثر من مرة ويطالعه باهتمام بدلًا من أن يفتح الخبر ويفاجأ بأن المحتوى مغاير للعنوان.

واعتبر البرماوي أن وضع عنوان "سبايسي" للخبر لتحقيق تفاعل ومشاهدة أكبر أمرا لا يعبر عن المهنية إذا ما كان يخالف مضمون الخبر.

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