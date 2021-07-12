Masrawy logo white

البرماوي: ميثاق شرف الإعلام الرقمي يلزم الصحفي بتجنب خلط المصالح والجري وراء الترافيك

03:41 م الإثنين 12 يوليه 2021
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة

كتب- مينا غالي:

تصوير- نادر نبيل:

استعرض الكاتب الصحفي خالد البرماوي، تفاصيل مسودة ميثاق شرف الإعلام الرقمي، التي أعدتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وقال البرماوي، خلال كلمته بمؤتمر الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي المنعقد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين، إنه من الضروري على الصحفي تجنب الخلط بين المصالح؛ فهناك منظومة خاصة بضرورة قيام الصحفي بالبحث عن المعلومات وعدم الوقوع فريسة التوجيه.

وشدد الكاتب الصحفي على ضرورة أن يلتزم الصحفي بحماية مصادره على شبكة الإنترنت، واحترام حقوق الملكية الفكرية، وعدم استجداء التفاعل على شبكات الإنترنت.

وأكد البرماوي، على ضرورة عدم الجري وراء الترافيك فقط؛ بل البحث عن تقديم مادة ذات قيمة، بحيث يفتح القارئ الخبر أكثر من مرة ويطالعه باهتمام بدلًا من أن يفتح الخبر ويفاجأ بأن المحتوى مغاير للعنوان.

واعتبر البرماوي أن وضع عنوان "سبايسي" للخبر لتحقيق تفاعل ومشاهدة أكبر أمرا لا يعبر عن المهنية إذا ما كان يخالف مضمون الخبر.

خالد البرماوي ميثاق شرف الإعلام الرقمي جامعة القاهرة كلية الإعلام الإعلام الرقمي

الخبر التالى:

خالد ناجح: على نقابة الصحفيين أن تحدث من نفسها وتضم "صحفيي المواقع"

كورونا.. لحظة بلحظة

117

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

656

متعافون اليوم

283102

إجمالي الإصابات

16396

إجمالي الوفيات

218412

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا