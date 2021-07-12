هل إطلاق أسماء "مايا- لارا" على البنات حرام شرعًا؟.. الإفتاء توضح

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما نشر حول تحريمها إطلاق بعض أسماء معينة على الأطفال لا أساس له من الصحة.

وأوضحت دار الإفتاء أنها لم تصدر فتوى تحرم فيها تسمية البنات بأسماء "لارا- مايا- ريتاج- ريناد- لمار- ريماس"، مشيرة إلى أن ما نشر في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، داعية إلى تحري الدقة فيما ينقل عنها.

كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أعلن أنه تم استطلاع هلال ذي الحجة بواسطة اللجان الشرعية في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك كله تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليه 2021م هو أول أيام ذي الحجة 1442هـ، وأن يومَ الاثنين الموافق 19 من شهر يوليو 2021م هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ 20 من شهر يوليه 2021م هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقدم مفتي الجمهورية خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ- سبحانه وتعالى- أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمن.