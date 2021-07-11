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فتح باب التقديم في مدارس التمريض.. وتسجيل خاص لتلك الفئة

09:10 م الأحد 11 يوليه 2021
فتح باب التقديم في مدارس التمريض.. وتسجيل خاص لتلك الفئة

مدارس التمريض

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فتح باب التسجيل للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالمدارس التابعة للهيئة، بدء من اليوم حتى الأحد 25 يوليو الجاري.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل يكون لأبناء المحافظات التي يوجد بها مدارس تمريض تابعة للهيئة فقط، وهي محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، البحيرة، سوهاج، قنا".

وأشارت إلى أنها لن تستقبل ملفات ورقية، وأن التقديم سوف يكون إلكترونياً، وأنها لن تقبل الملفات الورقية إلا للطلبة المقبولين فقط، وأن التقديم سوف يكون مجانا دون أي مصروفات.

وحددت الهيئة اشتراطات القبول والمتمثلة في قبول الطلبة الحاصلين على المجموع الأعلى، ويجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة.

يأتي ذلك في اطار اهتمام الهيئة العامة للمستشفيات بالمدارس الثانوية للتمريض، التابعة لها.

وحددت الهيئة رابطا خاصا بأبناء شهداء"الجيش، الشرطة، شهداء كورونا من العاملين في القطاع الصحي"،

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أما باقي الطلبة فقد حددت لهم الرابط التالي، اضغط هنا

مدارس التمريض هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية وزارة الصحة الشهادة الإعدادية المدارس الثانوية للتمريض

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