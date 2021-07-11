خسائر بعشرات الملايين.. "خطة النواب" تطالب بصرف التعويضات المناسبة لمتضرري حريق طهطا

كتب- مصراوي:

طالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسرعة التعامل مع الحريق الضخم الذي تعرض له معرضان تجاريان بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، فجر اليوم.

وقال سالم، إن النيران أتت على نحو 100 محل تجاري بالكامل والخسائر تقدر بعشرات الملايين، موضحاً أن أصحاب المحال مجموعة من الشباب تشاركوا لعمل محال توفر لهم عائدًا ومصدر دخل نتيجة عدم وجود فرص عمل؛ ولكن للأسف النيران جاءت في لحظات على كل محتوياتها.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على ضرورة سرعة تعامل الحكومة مع الحادث من خلال سرعة صرف التعويضات التي تتناسب مع الخسائر والتشديد على وسائل الحماية والأمان عند إقامة المعارض التجارية وضرورة عمل وثائق تأمين على الممتلكات والأرواح وضد الحرائق؛ حتى يتم صرف تعويضات تتناسب مع الخسائر التي يتعرضون إليها.

وأوضح سالم أن الخسائر تتجاوز مئات الآلاف في كل محل، والتعويض لا يزيد على 10 آلاف جنيه؛ وهذا لا يتناسب مع حجم الضرر.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه تواصل مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، ووعدت بسرعة صرف التعويضات في حدود القانون، مطالبًا بإعادة النظر في قيمة التعويضات، وسرعة التعامل مع الحادث من الحكومة بكل مستوياتها وأجهزتها؛ للوقوف بجوار الشباب الذين خسروا كل ممتلكاتهم في لحظة، خصوصًا أن كل محل تجاري به مجموعة من الشباب يعولون أسرهم.

وكان سالم قد تقدم ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حول الحريق الكبير الذي نشب صباح اليوم الأحد، في أكبر معرضَين تجاريَّين بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، والذي نجم عنه دمار جميع المحلات بالمعرضين بما يزيد على 100 محل تجاري.