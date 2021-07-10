إطلاق اسم جيهان السادات على محور الفردوس (صورة)

القاهرة - مصراوي:

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إطلاق اسم السيدة الراحلة "جيهان السادات" على محور "الفردوس" سابقا؛ تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسمها على المحور الواقع بمحافظة القاهرة.

وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وحرص عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، على حضور عزاء الراحلة جيهان السادات، قرينة رئيس الجمهورية الأسبق أنور السادات، والذي أقيم مساء السبت، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كانت السيدة جيهان السادات قد توفيت بالأمس عن عمر ناهز الـ 88 عاما. ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة في بيان رسمي باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم جنازة الراحلة في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول، لتصبح أول سيدة مصرية يقام لها جنازة عسكرية، كما أصدر قرارا بمنحها وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.