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المتحف القومي للحضارة يستقبل وفود منظمة التعاون الإسلامي (صور)

09:30 م السبت 10 يوليه 2021
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القاهرة- مصراوي:

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمرأة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في القاهرة.

ووفق بيان صحفي، صدر اليوم، فقد تفقد الوفد قاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية بمتحف الحضارة واستمعوا لشرح مفصل عن تاريخ القطع الأثرية المتميزة، حيث أعربوا عن انبهارهم بمقتنيات المتحف وبعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال الزيارة: "أهلا بكم في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.. أهلا بكم في أرض الحضارة والتاريخ والمجد.. مصر ترحب بكم وسعداء بوجودكم في بلدكم الثاني".

وأضافت: معظم الوزراء وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يزورون مصر للمرة الأولى بعد الجائحة التي فرضت ظروفا غير عادية علينا جميعا.

وأضافت: يشاركنا في هذه الاحتفالية الترحيبية عدد من أيقونات المرأة في مصر من الوزيرات والمحافظات ونائبات المحافظين والوزراء، موجهة الشكر لجميع الوفود لتقبلهم الدعوة وحضور الدورة الثامنة للمؤتمر التي تسلمت رئاستها مصر.

شارك في الزيارة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسفيرة ميرفت تلاوي الرئيس السابق لمنظمة المرأة العربية، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وغادة سمير شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، وعدد من عضوات المجلس القومي للمرأة ولفيف من الشخصيات العامة.

متحف الحضارة منظمة التعاون الإسلامي الاثار المصرية الفسطاط

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