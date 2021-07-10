بدء امتحان الكيمياء لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

بدأ طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، قبل قليل، امتحان مادة الكيمياء، التي تعقد بنظام "بوكليت"، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بجميع اللجان.

وقال قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحانات الشهادة الثانوية مؤمنة تماما، ضد أي تسريب، وتم وضع خطة محكمة تضمن وصول الأسئلة إلى اللجان، تحت إشراف فريق كامل من اللجان المعنية بالتأمين.

وكشف مصدر مطلع، أن الأزهر الشريف اتخذ نهجا جديدا خلال العام الجاري في امتحانات الشهادة الثانوية، بضمن وصول الأسئلة من مراكز التوزيع إلى اللجان عثر وضعها في مصاريف محكمة الغلق، يتم فتحها بمعرفة رؤساء اللجان فقط.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الخطة التي تم وضعها تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، نجحت حتى الآن في منع تسريب أي مادة، بعد أن أدى طلاب الشهادة الثانوية الامتحانات في 14 مادة "الفقه بمذاهبه الأربعة للعلمي والأدبي، والنحو والقرآن والبلاغة والديناميكا واللغة الأجنبية الأولى والإنشاء"،منذ بدايتها السبت الماضي وحتى الآن.



وأوضح المصدر، أن الأزهر الشريف يوفق قوافل متنقلة لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية بجميع المحافظات، والتأكد من أن الخطة يتم تنفيذها على الوجه الأكمل، ضمانا لانتظام الامتحانات، والحرص على توفير مبدأ تكافؤ الفرص، وأن يحصل كل طالب على حقه.

وأشار المصدر، إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية تحظى بمتابعة دائمة ومستمرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذي وجه بتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان.



ومن جانبه، شدد وكيل الأزهر على ضرورة تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتعامل مع الطلاب والطالبات كأبنائنا وبث الطمأنينة في نفوسهم وحسهم على المذاكرة والاجتهاد والبعد عن الأمور التي تصرف الانتباه وخصوصًا في فترة الامتحانات، والتعامل بجدية مع الشهادة الثانوية حتى يصل كل طالب إلى مبتغاه ودخول الكلية التي يتمناها.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) بالقسم الأدبي، و(38719) في العلمي، يؤدون الامتحانات في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.



وتعد الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، و(16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.