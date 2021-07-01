جي إل إل": 5% تراجع في أسعار السوق العقاري الثانوي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أيمن سامي المدير التنفيذي لـ "جي إل إل" للاستشارات العقارية، إن السوق العقاري منذ 2016 وقرار التعويم وهو يشهد العديد من المتغيرات بشكل مسترم، لافتًا إلى أن السوق العقاري الثانوي "الريسيل" في مصر شهد انخفاض في الأسعار من 4 إلى 5% ما بين من أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وأضاف سامي لمصراوي، hن الفترة الحالية تشهد ثبات في أسعار الإيجارات للوحدات الإدارية والتجارية، لافتًا إلى أن القرارات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثرت على حجم الطلب الخاص بالوحدات التجارية والإدارية، لكن الفترة الحالية يوجد نشاط مرة أخرى، وارتفعت أسعار الإجارات بنسبة 5% عن العام الماضي.

وأكدت أن أكثر القطاعات التي تأثرت بانتشار فيروس كورونا هو القطاع الفندقي، حيث قلت أسعار الغرف الفندقية 30%.

وأشار إلى أنه تم رصد تنفيذ 212 ألف وحدة جاهزة بالقاهرة الكبرى، ومن المتوقع تسليم 21 ألف وحدة منهم بنهاية العام الجاري.