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الزراعة: هيئة الثروة السمكية تلقي ٧٥٠ ألف وحدة زريعة أسماك ببحيرة البرلس

06:42 م الخميس 01 يوليه 2021
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كتب-أحمد مسعد:

صرح الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية أن الدولة تسعى للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة بقطاع الثروة السمكية بمصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بقطاع الثروة السمكية وعمليات التنمية والتطوير بكافة بحيرات مصر، مؤكدا على الدعم الذي يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والذى يتابع باستمرار عمليات التطوير والتنمية.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بإلقاء الذريعة طبقا لخطة تنمية المسطحات المائية ونهر النيل وفروعه والبحيرات بإجمالى كميات زريعة قدرها 69 مليون وحدة زريعة من أنواع البلطى النيلى والمبروك الفضى ومبروك الحشائش والطوبارة.

وأكد المهندس أسامة هنداوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة تنمية المسطحات بهدف إيجاد فرص عمل للصيادين والمحافظة على المخزون السمكى بالمسطحات المائية المنتشرة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى المقاومة البيولوجية بهذه المسطحات ،وأضاف تم إلقاء ٧٥٠ ألف وحدة زريعة من أسماك البلطى والمبروك ببحيرة البرلس ضمن خطة تنمية البحيرات.

الثروة السمكية بحيرة البرلس زريعة أسماك بحيرات مصر

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