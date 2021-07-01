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50 جنيها للفرد.. التموين تبدأ صرف سلع شهر يوليو على بطاقات الدعم

11:06 ص الخميس 01 يوليه 2021
50 جنيها للفرد.. التموين تبدأ صرف سلع شهر يوليو على بطاقات الدعم

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يوليو من خلال بقالين التموين ومنافذ الوزارة، حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها وذلك مع استمرار تطبيق أسعار الزيوت بواقع 21 جنيها للعبوة زنة لتر و17 جنيها للعبوة زنة 800 مللي.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين، بتسيير حملات على منافذ صرف السلع التموينية، بالتزامن مع إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والتأكد من جودة السلع الموزعة على المواطنين من حيث الجودة والصلاحية.

وشدد على ضرورة التأكد من صرف كل السلع بكميات كبيرة بمخازن الجملة التي يصل عددها إلى 1500 مخزن المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

كما شدد المصيلحي، على الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الزيت التمويني مناصفة للعبوتين الـ 800 مللي وكذلك العبوة الـ 1 لتر حتى يختار المواطن منها حسب احتياجاته المنزلية.​

علي المصيلحي وزارة التموين السلع التموينية بطاقات الدعم الصناعات الغذائية الزيت التمويني

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