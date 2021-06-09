التسجيل والسن والمقدم.. مواصفات الشقق وشروط المتقدمين للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري



كتب- محمد عبدالناصر:

يترقب العديد من المصريين منذ مارس الماضي، الإعلان رسميا عن المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري والذي كان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، البنك المركزي بإطلاقها لدعم المواطنين في الحصول على وحدات سكنية بفائدة 3% ونظم تقسيط على 30 سنة.

ويتساءل راغبي التقديم والاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال أيام عن مواصفات الشقق والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

مواصفات الشقق:

- تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

- تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.

- تكون مسجلة في الشهر العقاري ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

شروط المبادرة:

- أن يكون مصري الجنسية.

- بالنسبة لمحدودي الدخل يشترط ألا يزيد عن 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب بنسبة، ومقدم 10% من إجمالي قيمة الوحدة، وبالنسبة لمتوسطي الدخل يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للأعزب 10 آلاف جنيه، وبالنسبة للأسرة لا يتجاوز 14 ألف جنيه بنسبة مقدم من 15 إلى 20%.

- يحق للعميل، الأسرة شاملة الأولاد والقصر الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

- يشترط أن تكون الوحدة السكنية التي استقر اختيار المواطن عليها، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل، وأن تكون بغرض السكن والمعيشة وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.

- وبالنسبة لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري، يحدده صندوق دعم التمويل العقاري، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يشترط ألا تزيد قيمة الوحدة على 1.1 مليون جنيه للأعزب وبين 1.1 إلى 1.4 بالنسبة للأسرة، ويحظر بيع الوحدة قبل 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة.

- بالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسر عائد 8% متناقص والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص، وكذا تعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عام بحد أقصى وفقًا لرغبة العملاء.

- ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في نهاية عمر القرض، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات بغض النظر عن سن العميل يمكن الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة وبحيث لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

- استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للحالات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.