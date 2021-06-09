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ننشر أسماء الفائزين بقرعة محافظة الجيزة لتخصيص 64 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

05:52 م الأربعاء 09 يونيو 2021
ننشر أسماء الفائزين بقرعة محافظة الجيزة لتخصيص 64 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

أجرت محافظة الجيزة بمقر مديرية الإسكان القرعة الالكترونية لتخصيص 64 وحدة سكنية من الوحدات المتبقية من المرحلة الأولى والثانية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6أكتوبر والتى قد تم الاعلان عنها مسبقا حيث تم سحب أكثر من 3 الاف استمارة من المواطنين الراغبين فى التقدم وبلغ عدد المتقدمين الذين سددو بالفعل مقدم الحجز 1203 مواطن وعدد المواطنين الذين انطبق عليهم الشروط 1068 مواطن.

وقد تم تنفيذ القرعة الالكترونية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامه العامة في ظل المجهودات التي تنفذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا وقد شهدت القرعة حضور لجنه ضمت أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية وبنك الإسكان والتعمير ومديرية الإسكان بالجيزة وعضو من مجلس النواب وذلك وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة والمحددة لذلك.

كما شهدت القرعة الإلكترونية تحديد أسماء الفائزين ورقم العقار والوحدة السكنية التي تحددت لكل فائز والبالغ عددهم 64 مواطنا.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه على الذين لم يوفقوا في القرعة التوجه لاسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذي تم سداد مقدم الحجز به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4/7/2021 حتى الخميس الموافق 29/7/2021 خلال أيام العمل الرسمية علماً بأنه تم استبعاد غير المنطبق عليهم شروط المشروع من دخول هذه القرعة

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قرعة الجيزة تخصيص وحدات سكنية مدينة أكتوبر إسكان الجيزة

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