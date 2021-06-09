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تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي

05:48 م الأربعاء 09 يونيو 2021
تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي

الدكتور مصطفى مدبولي

مصراوي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل للتشريع.

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع حرص الدولة على توفير وحدات سكنية تلائم شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة العمل على سرعة تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقارى، وذلك دعماً لقدرات محدودى ومتوسطى الدخل المالية على تملك وحدات سكنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب محافظ البنك المركزى قدم عرضاً مفصلاً حول الشروط المطروحة للمبادرة بالنسبة للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعى، وكذا متوسطى الدخل، حيث أوضح أن المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات، ونسب حصول المواطنين على التمويل، ومستويات دخولهم، وذلك تمهيداً للإعلان عنها رسمياً.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الوحدات السكنية عاصم الجزار محافظ البنك المركزى

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