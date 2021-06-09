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الحكومة توافق على اتفاقية المقر مع منظمة تنمية المرأة

01:24 م الأربعاء 09 يونيو 2021
الحكومة توافق على اتفاقية المقر مع منظمة تنمية المرأة

مصطفى مدبولي

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء، إحدى المنظمات المتخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، التي تهتم بتنمية المرأة ونهوضها بدورها في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال التدريب والتعليم والتأهيل.

مصطفى مدبولي منظمة تنمية المرأة الحكومة منظمة التعاون الإسلامي

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