محافظة القاهرة: صرف 75 مليون جنيه تعويضات لإزالة تعارضات محور مسطرد

كتب-محمد نصار:

أعلن إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار العمل في إزالة العقارات والإشغالات لتوسعة محور مسطرد بشارع المشروع بالمطرية بعد الانتهاء من شارع كمال حجاب بالسلام.

وقال صابر، في بيان، إنه تم صرف 75 مليون جنيه حتى الآن وإزالة ٣٥ عقارًا.

يذكر أن طول المحور ١٦ كم بداية من محطة عدلي منصور بالنزهة ومروراً بالسلام وعين شمس والمطرية ويربط مع طريق بنها الحر لخدمة سكان هذه المناطق.​