Masrawy logo white

محافظة القاهرة: صرف 75 مليون جنيه تعويضات لإزالة تعارضات محور مسطرد

10:23 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
محافظة القاهرة: صرف 75 مليون جنيه تعويضات لإزالة تعارضات محور مسطرد

ارشيفية

كتب-محمد نصار:

أعلن إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار العمل في إزالة العقارات والإشغالات لتوسعة محور مسطرد بشارع المشروع بالمطرية بعد الانتهاء من شارع كمال حجاب بالسلام.

وقال صابر، في بيان، إنه تم صرف 75 مليون جنيه حتى الآن وإزالة ٣٥ عقارًا.

يذكر أن طول المحور ١٦ كم بداية من محطة عدلي منصور بالنزهة ومروراً بالسلام وعين شمس والمطرية ويربط مع طريق بنها الحر لخدمة سكان هذه المناطق.​

محور مسطرد إزالة العقارات إزالة لإشغالات منطقة المطرية

الخبر التالى:

"منطقة عمل".. تفاصيل خروج قطار عن القضبان بمحطة بنها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا