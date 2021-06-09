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جهاز القاهرة الجديدة يعلن أرقام 33 عمارة بـ"دار مصر" الجاهزة للتسليم

04:30 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
جهاز القاهرة الجديدة يعلن أرقام 33 عمارة بـ"دار مصر" الجاهزة للتسليم

مشروع دار مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم دفعة جديدة من شقق دار مصر، حتى يوم الأربعاء الموافق 28 يولوي المقبل، حيث سيتم تسليم 792 وحدة سكنية (33 عمارة) دفعة جديدة بمشروع "دار مصر- القرنفل" المرحلة الأولى.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان اليوم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام( 417 - 291 - 290 - 288 - 289 - 379 - 378 - 21 - 20 - 18 - 19 - 14 - 13 - 12 - 36 - 37 - 376 - 377 - 282 - 283 - 287 - 408 - 380 - 381 - 286 - 253 - 243 - 375 - 374 - 227 - 226 - 225 - 224)، طبقاً لجدول التسليم المعلن.

وأشار غنيم، إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون)، وذلك لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمـع الأول، وذلك لتسجيل البيانات واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

مشروع دار مصر القاهرة الجديدة وحدات سكنية

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