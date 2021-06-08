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أول برلمانية تشارك في الأولمبياد.. "رياضة النواب" تكرم هادية حسني - (صور)

07:17 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
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كتب- نشأت علي:

كرمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في احتفالية النائبة هادية حسني بمناسبة فوزها بعضوية البرلمان الإفريقي وكذلك تأهلها لأولمبياد طوكيو القادمة في لعبة الريشة الطائرة.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الشباب، بشأن تطوير مراكز الشباب .

وقام الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بإهدائها درع اللجنة تكريما لها واحتفاء بتلك المناسبة، ويأتي هذا التكريم تماشيا مع نهج لقيادة السياسية نحو تشجيع وتحفيز القيادات الشابة من البرلمانيين والرياضيين الذين يمثلون مصر في كافة المحافل سواء السياسية أو الرياضية.

ووجه النائب خالد بدوي، التهنئة للنائبة هادية حسني، مؤكدًا انها فخر للبرلمان المصري وهو ما أكدت عليه النائبة آية مدني والتى كشفت أن النائبة هادية حسني أول برلمانية تشارك فى المونديال.

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب هادية حسني البرلمان الإفريقي

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