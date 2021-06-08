"الزراعة": إطلاق 110 قوافل بيطرية مجانية خلال خمسة أشهر

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم تنفيذ 110 قوافل بيطرية علاجية مجانية بقرى المحافظات المختلفة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، استفاد منها 85 ألفًا و283 حيوانًا و32 ألفًا و182 طائرًا.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، حول ملخص أنشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأضاف محمود: "أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها".

وأضح أنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية وعلاج أمراض جلدية لـ32002 رأس حيوان، وتجريع 30310 حيوانات لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج الديدان الداخلية، كما تم علاج حالات باطنة ونقص تغذية لـ21163 رأس حيوان، وإجراء عمليات جراحية لـ240 حيوانًا، فضلًا عن علاج أمراض تناسيلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لـ1548 حيوانًا.

وأشار إلى أنه تم خلال هذه الفترة تم رش مليونين و91 ألفًا و655 حيوانًا في إطار حملات الرش السيادي لمكافحة الطفيليات الخارجية بالمجان، فضلا عن علاج 294 ألفًا و532 رأس غنم وماعز، في إطار حملات التجريع السيادي لمكافحة الطفيليات الداخلية و383 ألفًا و291 حيوانًا في إطار أعمال الرعاية من كشف وعلاج للحالات العارضة داخل الوحدات البيطرية.

ولفت إلى أنه تم أيضا علاج 83 ألفًا و398 حيوانًا في إطار أعمال الرعاية من كشف وعلاج لحالات الطفيليات الداخلية داخل الوحدات البيطرية، وكذلك علاج 9989 حيوانا، في إطار أعمال الرعاية من كشف وعلاج لحالات برتوزا الدم داخل الوحدات البيطرية.​