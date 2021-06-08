بالتفاصيل.. ما أوجه صرف موارد صندوق الطوارئ الطبية؟
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة 11 من قانون صندوق الطوارئ الطبية، والتي تحدد أوجه صرف موارد الصندوق.
ونصت المادة بعد تعديلها على: يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس الأمناء في الأغراض الآتية:
1- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
2- تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء.
3- المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
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