بالتفاصيل.. ما أوجه صرف موارد صندوق الطوارئ الطبية؟

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة 11 من قانون صندوق الطوارئ الطبية، والتي تحدد أوجه صرف موارد الصندوق.

ونصت المادة بعد تعديلها على: يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس الأمناء في الأغراض الآتية:

1- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

2- تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء.

3- المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.